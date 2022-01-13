Устроившего стрельбу в пермском вузе признали вменяемым

Устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров признан вменяемым. Об этом сообщил в четверг, 13 января, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — сказал Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

Бекмансуров открыл стрельбу в здании пермского вуза утром 20 сентября 2021 года. В результате шесть человек погибли, еще 43 пострадали.

При задержании злоумышленник открыл огонь по полицейским, но был ранен в ответ. Медикам пришлось ампутировать ему часть голени.

20 сентября Бастрыкин поручил центральному аппарату СК расследовать обстоятельств гибели людей в результате стрельбы. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Позже председатель СКР рассказал, что молодой человек полностью признал вину.

В настоящий момент Бекмансурову грозит пожизненный срок.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 сентября подписал распоряжение о выделении около 18,5 млн рублей на выплаты пострадавшим в ходе стрельбы в Перми. Он подчеркнул, что пострадавших и родственников погибших нельзя оставлять один на один с бедой.