Лесной внук: что известно о стрельбе под Нижним Новгородом

В одной из деревень по Нижним Новгородом 18-летний юноша после ссоры с бабушкой убил трех человек и ранил еще троих. После этого подозреваемый скрылся в лесу предположительно с двумя охотничьими ружьями. На данный момент его разыскивают оперативники. Подробности — в материале «Известий» .

Стрельба на остановке

В деревне Большеорловское под Нижним Новгородом молодой человек убил несколько человек. Согласно ориентировке, стрельбу по пассажирам предположительно открыл 18-летний Данил Монахов .

По информации источника «Известий», юноша поссорился с бабушкой, после чего он схватил ружье и начал стрелять. На крики прибежал сосед, по которому он также открыл огонь и убил. Затем молодой человек предположительно с двумя ружьями и с рюкзаком направился на остановку, где начал стрелять по людям, ожидавшим автобус.

Как сообщили изначально СМИ, в результате инцидента три мужчины погибли, еще три женщины были ранены. Среди погибших при стрельбе на остановке оказался водитель местной добровольной пожарной команды Сергей Напылов, мужчине было около 60 лет. Среди пострадавших оказалась и бабушка подозреваемого. Позже от полученных ранений она скончалась в больнице.

стрельба Оцепление на месте обстрела рейсового автобуса и остановки общественного транспорта в деревне Большеорловское в Борском районе Фото: ТАСС/Солунин Михаил

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, подозреваемый в убийстве трех человек Данил Монахов приобрел ружье меньше месяца назад.

— Согласно базе данных Росгвардии, подозреваемый является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года, — уточняют в ведомстве.

После стрельбы по людям подозреваемый скрылся в близлежащей лесополосе. В настоящий момент его разыскивают оперативники. Для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска преступника в поселок Большеорловское были направлены сотрудники подразделений ОМОН и СОБР.

По факту убийства трех человек Следственный комитет России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, на данный момент подозреваемый еще не задержан, ведутся поиски.

Со слов очевидцев

Подруга бабушки, которую предположительно расстрелял 18-летний Даниил Монахов, рассказала, как началась стрельба. По ее словам, та побежала ловить автобус для своего внука, с которым у нее произошла ссора.

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ Сотрудник Следственного комитета РФ во время обыска в доме подозреваемого в стрельбе в деревне Большеорловское в Борском районе

— Я была в этом автобусе. Мы вышли на остановке. И тут она подбегает. А автобус уже закончил посадку. Она бежала и кричала «Стой, стой!» Я тоже закричала (водителю, - ред.) Он остановился. Тогда бабушка побежала обратно за угол — там у нее дом — и вдруг началась стрельба. Мы смотрим — она уже упала. Тут еще мужчина — Сергей Напылов — прошел. Он в него тоже стрелял. Короче, стрельба. Мы тут в подъезд, упали там на колени. Когда мы убежали, мы уже не видели, что он еще к автобусу подбегал стрелять — рассказывает женщина.

Один из жителей также рассказал, что услышал выстрелы, когда находился на дороге. Он будто бы видел, что злоумышленник стрелял в бабушку. Еще один местный житель отметил, что молодой человек якобы стрелял по людям, включая свою бабушку. «Ну трое наглухо, трое раненых», — рассказал он. Оба они отметили, что знают этого юношу, так как он живет в одном из ближайших домов.

Помощь пострадавшим

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в городском округе Бор. Как рассказал глава региона, в Борскую ЦРБ были экстренно доставлены трое пострадавших в результате стрельбы в деревне Большеорловское .

— Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного — как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию, — сказал Глеб Никитин.

стрельба Сотрудники правоохранительных органов в деревне Большеорловское в Борском районе Фото: ТАСС/Солунин Михаил

Как сообщил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, на данный момент идет процесс контакта с семьями пострадавших. «Будет оказана как психологическая поддержка, психологическая помощь – всем тем, кто остался без члена семьи, всем тем, кто так или иначе был близок с погибшими. Ну, и по линии министерства социальной политики сейчас также идет контакт со всеми семьями в плане материальной поддержки», — заявил Мелик-Гусейнов.

Источник агрессии

Такое преступление молодой человек предположительно мог совершить в состоянии аффекта, возможно, на фоне психических отклонений, считает психолог, девиантолог , президент благотворительного фонда «Шанс» Гелена Иванова.

Фото: соцсети Подозреваемый в стрельбе

— Аффект у подростка почти всегда носит кумулятивный характер. И агрессия в таких случаях — субъективно последний и единственный выход из психотравмирующей ситуации. Аффективные деликты совершаются в армии, семье — ситуациях, накладывающих ограничения на ролевое поведение. Если говорить о похожих происшествиях, то вспоминается случай в Ульяновской области в 2019 году, когда 16-летний подросток убил топором всю свою семью, а затем покончил с собой. Виновник происшествия под Нижнем Новгородом сейчас в бегах, и у него с собой оружие. Чем закончится эта история, еще не ясно, — отмечает специалист.

По мнению директора благотворительного учреждения «Право и порядок» Олега Иванникова, само происшествие не совсем свойственно для типичных преступлений. «Не исключено, что на агрессивное поведение парня могла повлиять определенная деструктивная молодежная субкультура, пропагандирующая массовые убийства», — уточняет он.