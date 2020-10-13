Врачи прооперировали бабушку стрелявшего в людей под Нижним Новгородом

Врачи успешно прооперировали бабушку юноши, который подозревается в стрельбе по людям в Нижегородской области, сообщает во вторник, 13 октября, ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«В настоящее время женщина успешно прооперирована, она была ранена в брюшную полость», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время пенсионерка находится в «крайне тяжелом состоянии».

Ранее сообщалось, что женщина скончалась, став четвертой жертвой стрельбы, однако заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов уточнил, что медики борются за ее жизнь.

По предварительным данным, 12 октября в поселке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов в результате ссоры ранил из ружья свою бабушку, у которой гостил.

На шум вышел сосед, которого парень также убил на месте. После этого вооруженный злоумышленник отправился к автобусной остановке, где расстрелял ожидавших транспорта местных жителей и скрылся с места преступления.

По информации властей Нижегородской области, всего в результате атаки погибли три человека, еще трое — две женщины и мужчина — госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Монахова разыскивают правоохранители. По предварительным данным, у него могут быть два охотничьих ружья.