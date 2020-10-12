Скончалась одна из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом

Одна из раненных при стрельбе в нижегородском поселке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области скончалась. Таким образом число жертв нападения возросло до четырех. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает местный новостной портал NN.ru.

По предварительным данным, умерла пенсионерка, которая приходится бабушкой злоумышленнику.

Нападение произошло ранее в этот же день. По данным РЕН ТВ, атаку совершил 18-летний Даниил М. Он приехал из Нижнего Новгорода в Бор к своей бабушке. Пенсионерка провожала внука, и между ними произошла ссора. Парень вернулся с ружьем и открыл стрельбу.

На шум вышел сосед, которого юноша застрелил на месте. После этого злоумышленник отправился к автобусной остановке, где убил еще двух человек.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. В поисках подозреваемого участвуют сотрудники ОМОНа и СОБРа. По предварительным данным, юноша может скрываться на автомобиле Kia. При себе у него могут быть два охотничьих ружья.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.