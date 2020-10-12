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СК возбудил уголовное дело по факту убийств в Нижегородской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек в Нижегородской области. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщается на сайте ведомства.

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Инцидент произошел в городе Бор. По предварительным данным, нападавшим является местный житель по имени Андрей.

Источник рассказал «Известиям», что указанный гражданин поссорился с пожилой женщиной и в ходе конфликта застрелил ее во дворе дома. На крики женщины прибежал сосед, который также был убит выстрелом. Злоумышленник вышел на улицу с двумя ружьями и рюкзаком и открыл огонь по стоящим на остановке людям.

Пока гражданин стрелял, мимо проезжал автобус, по которому также пришлось несколько выстрелов. Однако в силу того, что водитель не остановился, никто из пассажиров транспортного средства не пострадал.

В результате стрельбы на остановке погибли три человека, еще три получили ранения. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

После нападения подозреваемый с оружием скрылся в близлежащем лесу, его разыскивают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

О том, что мужчина открыл огонь из ружья по людям, которые ожидали транспорт на остановке, сообщалось ранее в этот же день.

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