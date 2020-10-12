Стала известна личность открывшего огонь по людям на остановке под Нижним Новгородом

Огонь из ружья по людям, ожидающим автобус на одной из остановок в поселке Бор под Нижним Новгородом, открыл 40-летний мужчина по имени Андрей. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает РЕН ТВ.

О происшествии ранее в этот же день сообщил источник «Известий». По предварительным данным, нападавший является местным жителем. В результате нападения трое погибли и еще трое ранены.

В диспетчерской службе района уточнили, что жертвами атаки стали четыре человека, пишет «РИА Новости».

Трое из пострадавших, как сообщил телеканалу представитель региональных медслужб, находятся в состоянии средней тяжести. Они были госпитализированы.

После обстрела людей подозреваемый скрылся в близлежащей лесополосе. В настоящий момент его разыскивают оперативники. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы случившегося.

В свою очередь местный новостной портал NN.RU пишет, что полицейские разыскивают 18-летнего молодого человека по подозрению в совершении нападения на людей. Собеседник портала уточнил, что юноша приехал к бабушке в поселок Большеорловское и по неустановленным причинам открыл огонь по людям. Бабушка подозреваемого, как уточняется, оказалась среди раненых.