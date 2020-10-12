Неизвестный обстрелял людей на автобусной остановке под Нижним Новгородом

Неизвестный расстрелял пассажиров автобуса в городе Бор Нижегородской области. В результате ЧП есть погибшие и раненые, сообщает источник «Известий» в понедельник, 12 октября.

По предварительным данным, нападавшим является 40-летний местный житель. Он открыл огонь из ружья по пассажирам автобуса, которые ждали транспортное средство на остановке. Трое погибли и еще трое ранены.

В диспетчерской службе района уточнили, что в результате ЧП погибли четыре человека, пишет «РИА Новости».

После нападения подозреваемый с оружием скрылся в близлежащем лесу. Мотивы нападения пока неизвестны. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

27 августа на трассе Харьков — Киев расстреляли автобус с представителями оппозиционной организации «Патриоты — за жизнь». Несколько человек были ранены, полиция возбудила уголовные дела. Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 подозреваемых. 30 августа суд взял под стражу девять человек, которые обстреляли автобус.