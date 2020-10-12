Опубликовано фото подозреваемого в убийствах под Нижним Новгородом

В Сети появилась ориентировка на подозреваемого в расстреле людей в городе Бор, расположенном в Нижегородской области, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 октября.

Как отмечает телеканал, предполагаемым злоумышленником является 18-летний Даниил М. По предварительным данным, он может скрываться на автомобиле Kia. При себе у него могут быть два охотничьих ружья.

Нападение произошло ранее в этот же день. Как стало известно телеканалу, молодой человек приехал из Нижнего Новгорода в Бор к своей бабушке. Она провожала внука, и между ними произошла ссора. Парень вернулся с ружьем и открыл стрельбу.

На шум вышел сосед, которого юноша застрелил на месте. После этого злоумышленник отправился к автобусной остановке, где убил еще двух человек.

Таким образом, в результате стрельбы погибли три человека, еще трое, в том числе бабушка подозреваемого, получили ранения.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, уточнил, что трое пострадавших были экстренно доставлены в Борскую ЦРБ. Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое, а еще одного — как тяжелое.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. В поисках подозреваемого участвуют сотрудники ОМОН и СОБР. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.