Вооружил знаниями: преподаватель права явился на лекцию с пистолетом

В один из крупнейших юридических вузов Москвы преподаватель права пронес пистолет и демонстрировал его перепуганным студентам. Оружие оказалось в руках 50-летнего педагога — по ходу лекции он вертел его в руках, извлекал магазин и перебирал патроны. «Известиям» удалось выяснить подробности инцидента, о котором ни вуз, ни студенты предпочитают не распространяться. По мнению экспертов, произошло настоящее ЧП, хотя, к счастью, в нем никто не пострадал.

«Чего он хочет?»

18 января 2022 года в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) в учебном корпусе «Калужский» преподаватель основ конституционного права Вадим Праслов пришел на занятия вооруженным. Усевшись за стол, он достал пистолет, повертел его в руках, извлек магазин и стал перебирать патроны. Перепуганные студенты переписывались в чате:

«Это не шутки, это не норма, что такое происходит на паре?»

«Что он хочет от нас? Что он сейчас говорит?»

Все эти манипуляции несколько студентов запечатлели на мобильные телефоны и выложили в чат своей группы (видео и фото есть в распоряжении «Известий»).

— Администрации вуза известно об инциденте, который произошел на занятии. Преподаватель дисциплины «Право» работал в вузе по договору гражданско-правового характера (вне штата. — «Известия»). При трудоустройстве прошел специальное обязательное тестирование, девиантное поведение за ним не замечалось. Преподаватель не состоит на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансерах , — сообщила «Известиям» пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева.

Студентам удалось тайком сделать крупное фото пистолета в руке одной из девушек. Сама она взяла оружие или педагог дал «поиграть», пока неясно.

Вооружил знаниями Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— На фотографии не видно номеров, но там есть характерные потертости, по которым пистолет можно идентифицировать, — говорит председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. — Очевидно, что это модель пистолета Макарова. Какая именно — пневматическая, травматическая, охолощенная или боевая — по этой фотографии сказать нельзя.

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев полагает, что прежде всего необходимо установить, что это за пистолет.

— Если это пневматическое оружие, то, по сути, никакой общественной опасности действия преподавателя не несли , но он может быть подвергнут дисциплинарной ответственности руководством вуза вплоть до увольнения, — сказал «Известиям» адвокат. — Если пистолет травматический, необходимо установить его происхождение и наличие лицензии. Если она у него есть, вероятнее всего, он ее лишится. Если нет, то будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа до 5 тыс. рублей. Если окажется, что оружие боевое, то преподавателю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

По мнению Алексея Гавришева, происшествие требует подробного внутреннего разбирательства, а при необходимости и расследования правоохранительными органами.

Огнестрельное пособие

Администрация вуза считает, что «в рамках учебного процесса преподаватель продемонстрировал макет пистолета в ходе семинара по правоохранительной деятельности» . Вероятно, это объяснение педагога. К сожалению, студенты таких методов обучения не поняли. Макет ли это, и до какой степени демонстрация оружия вписывается в учебный процесс, должна установить проверка полиции , утверждает Вячеслав Ванеев.

А студенты просто перепугались и не понимали, чего хочет от них педагог. Вечером после занятий обсуждения в чате продолжились:

«Он не в адекватном состоянии был. Одно и то же говорил. Смеялся. Молчал. В окно смотрел. Дергался. И пушку упоминал».

«Страшно что-то. Давай пока не будем ходить».

Вооружил знаниями Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Вадим Праслов сказал руководству вуза, что в тот момент плохо себя чувствовал.

— Человек в измененном состоянии сознания может и со стулом напасть на людей. И такое бывает. Как его допустили к занятиям в тот день? — спрашивает Вячеслав Ванеев. — По закону «Об оружии» человек в алкогольном опьянении не имеет права брать в руки оружие, это карается лишением лицензии. Другой вопрос, что некоторые состояния, например вызванные сахарным диабетом или спазмом сосудов, могут создавать впечатление, что человек пьян. Это может быть установлено проверкой.

Узнав о произошедшем, родители одного из мальчиков позвонили на горячую линию общественной организации «Право на оружие» — проконсультироваться. В полицию обращаться не стали. Заявление в ГУ МВД России по Москве и в Росгвардию написали общественники — попросили провести проверку на предмет возможных нарушений закона «Об оружии».

«Известия» направили запросы в МВД и Росгвардию с просьбой подтвердить и прокомментировать информацию. Департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии сообщил, что не располагает данными об инциденте.

Всё в рамках

Корпус «Калужский» выглядит респектабельно, кажется, он оборудован всем необходимым для учебного процесса. На входе в здание установлены турникеты. Все входящие пользуются пропусками, но никто не реагирует на рамку металлодетектора, которая постоянно пищит — пронести запрещенный металлический предмет в учебный корпус не составляет никакого труда.

Корреспонденты «Известий» попытались обратить внимание охранников на непорядок на входе. Но все трое оказались крайне неприветливыми, а один пробурчал: «Журналюг нам еще не хватало».

Вооружил знаниями Фото: ТАСС/Егор Алеев

Студенты были отзывчивее. Преподаватель Праслов, по словам двух будущих юристов, «в целом не проявлял признаков неадекватности». Тем не менее, как сообщили «Известиям» в пресс-службе вуза, по просьбе студентов педагога на всякий случай заменили.

По мнению Алексея Гавришева, в этой истории учебное заведение понесет лишь репутационные риски. Андрей Князев, адвокат и руководитель МКА «Князев и партнеры», считает, что вуз должен быть готов и к финансовым последствиям.

— Родители или совершеннолетние учащиеся могут подать исковые заявления о компенсации морального вреда. Ответственность понесет работодатель, т.е. учебное заведение. В таком случае, вероятнее всего, работник понесет также и материальную ответственность, — отметил он.