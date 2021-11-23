Войти в алгоритм: педагогов и учеников предлагают тренировать на случай нападения

Профильным министерствам рекомендовано организовать проведение практических тренировок педагогов и учащихся на случай нападения на образовательную организацию . Такой пункт содержится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Ее участники крайне обеспокоены резонансными преступлениями в учебных заведениях . Также комиссия рекомендовала Минцифры и Роскомнадзору проработать вопрос о введении «существенных ограничений на освещение СМИ фактов противоправного поведения, демонстрацию примеров аморального образа жизни и сцен насилия». Эксперты считают обозначенные проблемы актуальными и призывают уделять больше внимания молодому поколению.

В борьбе с радикализмом

В России необходимо принять дополнительные меры, чтобы не допустить формирования у молодежи радикальных мыслей и вовлечения этой категории граждан в противоправную деятельность . Нужно создать реальные условия для более полного включения молодых людей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, расширения возможностей в выборе их жизненного пути и достижения личного успеха. Такая просьба к органам федеральной власти содержится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева (документ имеется в распоряжении «Известий»).

Войти в алгоритм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Несмотря на реализуемую государственными органами профилактическую работу, не теряет своей актуальности проблема вовлечения молодежи в противоправную деятельность, в том числе участие в несогласованных публичных мероприятиях. В ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в ходе несогласованных мероприятий в январе-феврале 2021 года в Москве и других регионах России, установлено 7 тыс. участников, принадлежащих к возрастной категории от 18 до 27 лет, по большей части не имеющих определенных занятий — не работающих и не посещающих учебные заведения», — отмечается в ноябрьском решении комиссии.

Также в нем сообщается о сформированной извне склонности к деструктивному поведению молодежи, распространении в подростковой среде культуры демонстративных проявлений, отрицательно характеризуемых обществом . Каких именно проявлений, в документе не уточняется, однако на этом фоне у членов комиссии вызывают крайнюю обеспокоенность случаи совершения резонансных преступлений в образовательных организациях .

Чтобы изменить эту ситуацию, правительственная комиссия предлагает реализовать целый комплекс мер.

« Минцифры России, Роскомнадзору проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты в части введения существенных ограничений на навязчивое освещение СМИ фактов противоправного поведения , демонстрацию примеров аморального образа жизни и сцен насилия в телевизионных программах», — говорится в документе.

Войти в алгоритм Фото: РИА Новости/Владимир Новиков

Однако больше всего рекомендаций содержится в адрес профильных министерств.

« Организовать проведение практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица (группы лиц) в помещение образовательной организации для совершения противоправных действий », — указано в рекомендациях. Также Минпросвещения необходимо проработать вопрос создания до конца 2022 года региональных учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городах с населением более 100 тыс. человек.

А Минобрнауки предлагается выработать общегосударственный подход к развитию органов молодежного самоуправления в РФ . Кроме того, совместно с Росмолодежью министерству рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке госпрограммы «Молодежь России», направленной на привлечение молодых граждан и их объединений к участию в управлении делами государства и его развитии.

Справка «Известий» В последние годы в России периодически происходят вооруженные нападения на учебные заведения. Одной из самых громких стала трагедия, случившаяся 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже. Студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу с подрывом самодельного устройства, погибли 20 человек, не менее 65 пострадали. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из помещений колледжа. В нынешнем году также случились две крупные трагедии. 11 мая в гимназии №175 Казани 19-летний бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев открыл стрельбу из гладкоствольного ружья. Погибли девять человек — семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Нападавший был арестован по решению суда, следствие продолжается. 20 сентября 2021 года студент первого курса Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов вуза. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен. Как и в Казани, возбуждено уголовное дело. 22 сентября Владимир Путин наградил орденом Мужества полицейского Константина Калинина, обезвредившего нападавшего. Сейчас стрелок находится под арестом.

Войти в алгоритм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Член комитета Госдумы по безопасности, зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев считает рекомендации о проведении тренировок педагогов и учащихся крайне важными, учитывая последние события в российских школах и вузах .

— Конечно, это важно и нужно делать, но самое главное, чтобы была единая концепция, чтобы не получилось так, что каждый учитель это мог по-своему трактовать. Поэтому необходим понятный документ, который должен быть обсужден Минпросвещения совместно с учителями . Кроме того, такая подготовка должна быть под силу образовательным учреждениям, так как зачастую в непредвиденных ситуациях требуются профессиональные навыки. Особенно важно предпринять эти меры на фоне участившихся случаев нападения на учебные заведения, — подчеркнул парламентарий.

Неадекватное поведение

«Известия» направили запросы в МВД и в правительство с просьбой прокомментировать актуальность принятия рекомендованных мер. Также редакция обратилась в Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодежь и Роскомнадзор на предмет поддержки ими предложений, высказанных в решении комиссии.

В Минцифры «Известиям» на вопрос об исполнении рекомендаций заявили, что «вопрос находится в проработке» .

Войти в алгоритм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперты согласны с тем, что государству следует уделять больше внимания молодому поколению.

— Предложенные меры очень правильные. Сейчас наша молодежь сама себе предоставлена, поэтому мы видим нападения на школы, неадекватное поведение некоторых молодых людей, которые совершенно не боятся нарушать закон , — пояснила «Известиям» заслуженный учитель России, руководитель Общественного совета по модернизации образования Любовь Павлюченкова.

По ее словам, никакой воспитательной работы в образовательных организациях сегодня не ведется, а молодежная политика — во многом лишь на словах.

— Я проработала в школе 30 лет. Во времена СССР такого безобразия не было. Мы с детьми занимались, причем уделяли внимание каждому. Если ребенок не успевал, мы сажали его к более сильному ученику. А сейчас педагог может просто сказать родителям, чтобы они обращались к репетитору, — отметила она.

В комитете Госдумы по безопасности считают, что задача государства сегодня — защитить молодое поколение.

Войти в алгоритм Фото: ТАСС/Юрий Белинский

— Молодость — самый уязвимый возраст. Каждое поколение проходит через то, что называется юношеским максимализмом, подростковым конформизмом и бунтарством . Кто угодно может направить эту бушующую энергию в ненужное русло, подвергая опасности их жизнь и здоровье. Поэтому вопросы профилактики радикализма в молодежной среде крайне актуальны во все времена и важны для страны, — сказал «Известиям» зампред комитета Анатолий Выборный.