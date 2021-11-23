Войти в алгоритм: педагогов и учеников предлагают тренировать на случай нападения
Профильным министерствам рекомендовано организовать проведение практических тренировок педагогов и учащихся на случай нападения на образовательную организацию. Такой пункт содержится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Ее участники крайне обеспокоены резонансными преступлениями в учебных заведениях. Также комиссия рекомендовала Минцифры и Роскомнадзору проработать вопрос о введении «существенных ограничений на освещение СМИ фактов противоправного поведения, демонстрацию примеров аморального образа жизни и сцен насилия». Эксперты считают обозначенные проблемы актуальными и призывают уделять больше внимания молодому поколению.
В борьбе с радикализмом
В России необходимо принять дополнительные меры, чтобы не допустить формирования у молодежи радикальных мыслей и вовлечения этой категории граждан в противоправную деятельность. Нужно создать реальные условия для более полного включения молодых людей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, расширения возможностей в выборе их жизненного пути и достижения личного успеха. Такая просьба к органам федеральной власти содержится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева (документ имеется в распоряжении «Известий»).
«Несмотря на реализуемую государственными органами профилактическую работу, не теряет своей актуальности проблема вовлечения молодежи в противоправную деятельность, в том числе участие в несогласованных публичных мероприятиях. В ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в ходе несогласованных мероприятий в январе-феврале 2021 года в Москве и других регионах России, установлено 7 тыс. участников, принадлежащих к возрастной категории от 18 до 27 лет, по большей части не имеющих определенных занятий — не работающих и не посещающих учебные заведения», — отмечается в ноябрьском решении комиссии.
Также в нем сообщается о сформированной извне склонности к деструктивному поведению молодежи, распространении в подростковой среде культуры демонстративных проявлений, отрицательно характеризуемых обществом. Каких именно проявлений, в документе не уточняется, однако на этом фоне у членов комиссии вызывают крайнюю обеспокоенность случаи совершения резонансных преступлений в образовательных организациях.
Чтобы изменить эту ситуацию, правительственная комиссия предлагает реализовать целый комплекс мер.
«Минцифры России, Роскомнадзору проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты в части введения существенных ограничений на навязчивое освещение СМИ фактов противоправного поведения, демонстрацию примеров аморального образа жизни и сцен насилия в телевизионных программах», — говорится в документе.
Однако больше всего рекомендаций содержится в адрес профильных министерств.
«Организовать проведение практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица (группы лиц) в помещение образовательной организации для совершения противоправных действий», — указано в рекомендациях. Также Минпросвещения необходимо проработать вопрос создания до конца 2022 года региональных учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городах с населением более 100 тыс. человек.
А Минобрнауки предлагается выработать общегосударственный подход к развитию органов молодежного самоуправления в РФ. Кроме того, совместно с Росмолодежью министерству рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке госпрограммы «Молодежь России», направленной на привлечение молодых граждан и их объединений к участию в управлении делами государства и его развитии.
Член комитета Госдумы по безопасности, зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев считает рекомендации о проведении тренировок педагогов и учащихся крайне важными, учитывая последние события в российских школах и вузах.
— Конечно, это важно и нужно делать, но самое главное, чтобы была единая концепция, чтобы не получилось так, что каждый учитель это мог по-своему трактовать. Поэтому необходим понятный документ, который должен быть обсужден Минпросвещения совместно с учителями. Кроме того, такая подготовка должна быть под силу образовательным учреждениям, так как зачастую в непредвиденных ситуациях требуются профессиональные навыки. Особенно важно предпринять эти меры на фоне участившихся случаев нападения на учебные заведения, — подчеркнул парламентарий.
Неадекватное поведение
«Известия» направили запросы в МВД и в правительство с просьбой прокомментировать актуальность принятия рекомендованных мер. Также редакция обратилась в Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодежь и Роскомнадзор на предмет поддержки ими предложений, высказанных в решении комиссии.
В Минцифры «Известиям» на вопрос об исполнении рекомендаций заявили, что «вопрос находится в проработке».
Эксперты согласны с тем, что государству следует уделять больше внимания молодому поколению.
— Предложенные меры очень правильные. Сейчас наша молодежь сама себе предоставлена, поэтому мы видим нападения на школы, неадекватное поведение некоторых молодых людей, которые совершенно не боятся нарушать закон, — пояснила «Известиям» заслуженный учитель России, руководитель Общественного совета по модернизации образования Любовь Павлюченкова.
По ее словам, никакой воспитательной работы в образовательных организациях сегодня не ведется, а молодежная политика — во многом лишь на словах.
— Я проработала в школе 30 лет. Во времена СССР такого безобразия не было. Мы с детьми занимались, причем уделяли внимание каждому. Если ребенок не успевал, мы сажали его к более сильному ученику. А сейчас педагог может просто сказать родителям, чтобы они обращались к репетитору, — отметила она.
В комитете Госдумы по безопасности считают, что задача государства сегодня — защитить молодое поколение.
— Молодость — самый уязвимый возраст. Каждое поколение проходит через то, что называется юношеским максимализмом, подростковым конформизмом и бунтарством. Кто угодно может направить эту бушующую энергию в ненужное русло, подвергая опасности их жизнь и здоровье. Поэтому вопросы профилактики радикализма в молодежной среде крайне актуальны во все времена и важны для страны, — сказал «Известиям» зампред комитета Анатолий Выборный.
Политтехнолог Дмитрий Фетисов также считает проблему радикализации молодежи в России крайне актуальной. По его словам, это видно по росту количества всевозможных инцидентов в школах. К сожалению, государство пока не может эту проблему решить, отметил эксперт. По его мнению, причина кроется даже не в деньгах, а в отсутствии единого центра, который бы мог заниматься координацией молодежной политики.