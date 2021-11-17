Скупой заплатит: ОНФ выявил низкое качество охраны школ и больниц

Ряд торгов по организации услуг охраны социальных учреждений завершается снижением стоимости почти на 80%. Об этом «Известиям» сообщили в ОНФ, который провел расследование на эту тему , направив результаты в Росгвардию. Чтобы изменить ситуацию, в «Народном фронте» предлагают проводить закупки на оказание таких услуг только в форме электронного конкурса, а не аукциона , как сейчас, когда побеждает тот, кто предложит цену ниже. Также общественники просят ввести в критерии качества конкурсных процедур стандарт охраны. Эксперты признают, что школы и больницы не всегда защищают люди, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

Просто катастрофа

Как выяснили «Известия», Бюро расследований «Общероссийского народного фронта» обратилось к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой провести проверку охраны школ, больниц, вузов, детских садов и других социальных объектов, которые сегодня серьезно занижают стоимость соответствующих услуг . К такому выводу общественники пришли, проведя собственное расследование по изменению цен заключенных контрактов (документ имеется в распоряжении «Известий»). В нем указано 50 организаций с демпингом на оказание услуг охраны .

В список ОНФ попала, например, ГБУЗ «Городская больница Анапы» в Краснодарском крае. Начальная цена контракта по ее охране в результате аукциона снизилась с 10,25 млн до 3,38 млн рублей . В Кировской области — медицинский университет: с 22,5 млн до 6,29 млн рублей . В Москве — государственный технический университет им. Н.Э. Баумана: с 91,99 млн до 58,41 млн рублей .

Эконом не в кассу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Выяснилось, что ряд торгов завершается снижением стоимости услуг охраны вплоть до 79% . Это совершенно ненормальная ситуация, которая потенциально несет угрозу безопасности граждан. Общая сумма всех выявленных закупок составила 1,18 млрд рублей, а общее снижение по ним — 549,9 млн. То есть среднее снижение превысило 43,1% , что с точки зрения проведения торгов просто катастрофа, — пояснил «Известиям» руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

В пример он привел закупку кировского государственного медуниверситета по круглосуточной охране учебных корпусов, гаражных боксов, общежития, физкультурно-оздоровительного комплекса. По условиям контракта поставщику необходимо организовать 12 постов охраны на семи объектах с круглосуточной работой. Всего контрактом предусмотрено 71 367 человеко-часов стоимостью 88,25 рубля за час. То есть в среднем за год работы один охранник может рассчитывать примерно на 525 тыс. рублей. Хотя его зарплата была гораздо выше, если бы цена контакта не изменилась, упав с 22,5 млн до 6,3 млн рублей.

В связи с этим ОНФ предлагает изменить процедуру проведения закупок на оказание услуг по охране социальных и бюджетных учреждений. По мнению общественников, ее надо проводить не в форме аукциона, как сейчас, когда побеждает тот, кто предложит ниже цену, а с помощью электронных торгов .

Справка «Известий» При аукционе сначала подаются заявки без ценового параметра, а во время торгов участники называют свои цены и устанавливается лучшая. Открытый конкурс — способ отбора предложений, при котором заявки сразу подают вместе с ценовыми параметрами. Таким образом, победитель выбирается по нескольким критериям: цена, потребительские свойства, качество, квалификация участника конкурса, сроки, гарантия.

Эконом не в кассу Фото: ТАСС/Егор Алеев

В случае конкурса к его участникам предъявляются более высокие требования, которые позволяют установить надежность исполнения контракта. Одним из них в ОНФ предлагают сделать стандарт охранных услуг.

— Необходимо уходить от аукционов в сторону электронных конкурсных процедур, в которых в критерии качества нужно добавлять соответствие сотрудников стандартам охраны . Этот стандарт должен применяться не только в школах, но и в социальных учреждениях. Эти меры нужно применять уже сейчас, потому что обеспечение безопасности — задача не менее важная, чем ежедневное обеспечение детей качественным горячим питанием, — пояснил «Известиям» координатор Бюро расследований ОНФ Антон Гетта.

По его словам, он надеется на скорейший отклик по этим предложениям ОНФ, где готовы провести соответствующие консультации с представителями ЧОПов и силовых структур. «Известия» обратились за комментарием в пресс-службу Росгвардии.

И лицензия не всегда есть

Опрошенные «Известиями» эксперты с ОНФ согласны. По их мнению, ужесточать процедуру торгов по оказанию охранных услуг необходимо, причем начать надо с наведения порядка в работе таких организаций.

— Торги демпингуют те компании, в которых не только нет сотрудников, аттестованных по стандарту обеспечения охраны образовательных организаций , но и зачастую эти сотрудники не имеют даже удостоверений частного охранника. Такие предприятия выплачивают зарплату черным налом, уклоняясь от уплаты налогов, — пояснил «Известиям» гендиректор ООО «Охранное предприятие «Стрела» Валерий Бова.

Эконом не в кассу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, стандарт необходим, но сначала нужно хотя бы заставить предприятия, которые охраняют образовательные учреждения, использовать только лицензированных охранников.

— Профессиональные объединения работодателей в области охраны также проводят мониторинги и видят, что ряд компаний на торгах опускают цену ниже себестоимости . Далеко не во всех регионах в рамках технических заданий контрактов установлены требования по соответствию квалификации сотрудников профессиональному стандарту, а он есть. В России существует профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций». Просто соблюдение этого стандарта должно стать обязательным условием контрактов для всех социальных учреждений , — заявил «Известиям заместитель исполнительного директора СРО «Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик.

С этим мнением согласен первый заместитель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

— Это вопиющая проблема, о которой очень давно говорит негосударственная сфера безопасности . Во главу угла всех госзакупок ставится цена, а не компетенция, квалификация и репутация. Кто даст меньшую цену, тот и побеждает. Хотя всем известно, что задешево нельзя получить квалифицированный труд, — пояснил он «Известиям».

Эконом не в кассу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, сейчас Росгвардия требует, чтобы на первое место на торгах выходили компетенция, квалификация и репутация, а не цена, чтобы это соотношение было 60:40. Однако воз и ныне там, так как у чиновников есть установка тратить как можно меньше бюджетных денег, пояснил эксперт. При этом он убежден, что охрана соцучреждений требует профессионального подхода.