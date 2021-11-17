Скупой заплатит: ОНФ выявил низкое качество охраны школ и больниц
Ряд торгов по организации услуг охраны социальных учреждений завершается снижением стоимости почти на 80%. Об этом «Известиям» сообщили в ОНФ, который провел расследование на эту тему, направив результаты в Росгвардию. Чтобы изменить ситуацию, в «Народном фронте» предлагают проводить закупки на оказание таких услуг только в форме электронного конкурса, а не аукциона, как сейчас, когда побеждает тот, кто предложит цену ниже. Также общественники просят ввести в критерии качества конкурсных процедур стандарт охраны. Эксперты признают, что школы и больницы не всегда защищают люди, имеющие лицензию на этот вид деятельности.
Просто катастрофа
Как выяснили «Известия», Бюро расследований «Общероссийского народного фронта» обратилось к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой провести проверку охраны школ, больниц, вузов, детских садов и других социальных объектов, которые сегодня серьезно занижают стоимость соответствующих услуг. К такому выводу общественники пришли, проведя собственное расследование по изменению цен заключенных контрактов (документ имеется в распоряжении «Известий»). В нем указано 50 организаций с демпингом на оказание услуг охраны.
В список ОНФ попала, например, ГБУЗ «Городская больница Анапы» в Краснодарском крае. Начальная цена контракта по ее охране в результате аукциона снизилась с 10,25 млн до 3,38 млн рублей. В Кировской области — медицинский университет: с 22,5 млн до 6,29 млн рублей. В Москве — государственный технический университет им. Н.Э. Баумана: с 91,99 млн до 58,41 млн рублей.
— Выяснилось, что ряд торгов завершается снижением стоимости услуг охраны вплоть до 79%. Это совершенно ненормальная ситуация, которая потенциально несет угрозу безопасности граждан. Общая сумма всех выявленных закупок составила 1,18 млрд рублей, а общее снижение по ним — 549,9 млн. То есть среднее снижение превысило 43,1%, что с точки зрения проведения торгов просто катастрофа, — пояснил «Известиям» руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.
В пример он привел закупку кировского государственного медуниверситета по круглосуточной охране учебных корпусов, гаражных боксов, общежития, физкультурно-оздоровительного комплекса. По условиям контракта поставщику необходимо организовать 12 постов охраны на семи объектах с круглосуточной работой. Всего контрактом предусмотрено 71 367 человеко-часов стоимостью 88,25 рубля за час. То есть в среднем за год работы один охранник может рассчитывать примерно на 525 тыс. рублей. Хотя его зарплата была гораздо выше, если бы цена контакта не изменилась, упав с 22,5 млн до 6,3 млн рублей.
В связи с этим ОНФ предлагает изменить процедуру проведения закупок на оказание услуг по охране социальных и бюджетных учреждений. По мнению общественников, ее надо проводить не в форме аукциона, как сейчас, когда побеждает тот, кто предложит ниже цену, а с помощью электронных торгов.
В случае конкурса к его участникам предъявляются более высокие требования, которые позволяют установить надежность исполнения контракта. Одним из них в ОНФ предлагают сделать стандарт охранных услуг.
— Необходимо уходить от аукционов в сторону электронных конкурсных процедур, в которых в критерии качества нужно добавлять соответствие сотрудников стандартам охраны. Этот стандарт должен применяться не только в школах, но и в социальных учреждениях. Эти меры нужно применять уже сейчас, потому что обеспечение безопасности — задача не менее важная, чем ежедневное обеспечение детей качественным горячим питанием, — пояснил «Известиям» координатор Бюро расследований ОНФ Антон Гетта.
По его словам, он надеется на скорейший отклик по этим предложениям ОНФ, где готовы провести соответствующие консультации с представителями ЧОПов и силовых структур. «Известия» обратились за комментарием в пресс-службу Росгвардии.
И лицензия не всегда есть
Опрошенные «Известиями» эксперты с ОНФ согласны. По их мнению, ужесточать процедуру торгов по оказанию охранных услуг необходимо, причем начать надо с наведения порядка в работе таких организаций.
— Торги демпингуют те компании, в которых не только нет сотрудников, аттестованных по стандарту обеспечения охраны образовательных организаций, но и зачастую эти сотрудники не имеют даже удостоверений частного охранника. Такие предприятия выплачивают зарплату черным налом, уклоняясь от уплаты налогов, — пояснил «Известиям» гендиректор ООО «Охранное предприятие «Стрела» Валерий Бова.
По его словам, стандарт необходим, но сначала нужно хотя бы заставить предприятия, которые охраняют образовательные учреждения, использовать только лицензированных охранников.
— Профессиональные объединения работодателей в области охраны также проводят мониторинги и видят, что ряд компаний на торгах опускают цену ниже себестоимости. Далеко не во всех регионах в рамках технических заданий контрактов установлены требования по соответствию квалификации сотрудников профессиональному стандарту, а он есть. В России существует профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций». Просто соблюдение этого стандарта должно стать обязательным условием контрактов для всех социальных учреждений, — заявил «Известиям заместитель исполнительного директора СРО «Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик.
С этим мнением согласен первый заместитель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.
— Это вопиющая проблема, о которой очень давно говорит негосударственная сфера безопасности. Во главу угла всех госзакупок ставится цена, а не компетенция, квалификация и репутация. Кто даст меньшую цену, тот и побеждает. Хотя всем известно, что задешево нельзя получить квалифицированный труд, — пояснил он «Известиям».
По его словам, сейчас Росгвардия требует, чтобы на первое место на торгах выходили компетенция, квалификация и репутация, а не цена, чтобы это соотношение было 60:40. Однако воз и ныне там, так как у чиновников есть установка тратить как можно меньше бюджетных денег, пояснил эксперт. При этом он убежден, что охрана соцучреждений требует профессионального подхода.
Представитель родительского комитета одной из подмосковных школ Илья Паймушкин считает вопрос организации безопасности в школах актуальным и важным, особенно с учетом недавних событий, связанных с нападениями на образовательные учреждения. По его словам, предложения ОНФ можно поддержать, но он бы посоветовал подключить к обсуждению этой темы родителей и самих школьников, которые могли бы указать на недоработки в организации охраны.