Забитый и опасный: стрелок пытался купить оптику к «Сайге»

Стрелок, по версии следствия, убивший сотрудника ФСБ и ранивший пятерых человек, оказался уволенным охранником из Подольска. Мужчина, увлекавшийся практической стрельбой, жил с матерью, был замкнутым и недолюбливал всех вокруг, но особенно спецслужбы. Официальные данные о 39-летнем Евгении Манюрове следствие пока не разглашает, поэтому его личностная характеристика собирается из разрозненных источников. Подробности биографии человека, напавшего на приемную ФСБ накануне Дня чекиста — в материале «Известий».

Охранник из Подольска

Личность предполагаемого преступника, устроившего стрельбу вечером 19 декабря у стен штаб-квартиры ФСБ на Большой Лубянке, была установлена в течение нескольких часов после его ликвидации. Некоторое время потребовалось для того, чтобы убедиться в отсутствии потенциальной угрозы взрыва. Труп исследовал робот-сапер, так как силовики опасались наличия у стрелка самодельных взрывных устройств.

Застреленным оказался житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. На трупе Манюрова была форма охранника. По сети разлетелось фото лежащего на асфальте мужчины в черном лонгсливе с изображением волка и луны. Позже выяснится, что он до недавнего времени трудился в одной из охранных структур. Однако был уволен, о чем никому не сказал, даже родной матери.

Лубянка_1 Евгений Манюров Фото: РЕН ТВ

Родители Манюрова развелись, когда он был ребенком, он проживал с мамой, Светланой Николаевной. Женщина рассказала, что ее сын в последнее время был крайне раздражительным. В роковой день он сообщил родственнице, что отправляется на соревнования по практической стрельбе — вероятно, так он объяснил, что выносит из дома винтовку. На нем была одежда, в которой он обычно ездил на работу. Любопытно, что в этот день мать решила созвониться с коллегой сына, контакт которого у нее был (поведение сына ей показалось крайне странным). Мужчина (его зовут Павел) сказал, что Манюкова уволили несколько месяцев назад.

От женщины также известно, что у него не было друзей, Манюров не был женат и вел замкнутый образ жизни. Этот человек получил хорошее образование, он обучался в Академии Правосудия, владел английским языком. Стоит добавить, что Манюров числился индивидуальным предпринимателем, но недолго — меньше полугода. Зарегистрировался в конце 2014 года, а прекратил свою деятельность в данном статусе в апреле 2015 года. Согласно выписке из ЕГРИП, он указал в качестве вида деятельности — консультирование по коммерческим вопросам и управлению.

Лубянка_3 Момент ликвидации Манюрова Фото: соцсети

К слову, его мать, по данным налоговой службы, с 2014 по 2016 годы занималась индивидуальной предпринимательской деятельностью, связанной с перевозками.

С ее же слов, в детстве Евгений увлекался рукопашным боем и боксом, никогда не употреблял спиртное и не курил.

Страсть к оружию

Манюров питал страсть к оружию, хранил ружья дома. По данным сайта Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, Евгений Манюров занял третье место в одном из турниров РСС (Pistol Caliber Carbine). Со слов матери, привязанность к оружию в нем появилась около 4 лет назад.

Тем временем в Федерации практической стрельбы поспешили заявить, что Манюров не состоял в их рядах.

Лубянка_2 Жезл раненого сотрудника ДПС и след от пули на проезжавшем мимо автомобиле Фото: РЕН ТВ

«По имеющейся на сегодняшний день информации (...) Манюров к практической стрельбе имеет ровно такое же отношение, как любой гражданин РФ, взявший в руки любое оружие и решивший, что он занимается практической стрельбой. Не более того», — сообщается в журнале ФПС «Калашников» . Уточняется, что человек с такими данными не состоял в федерации, не проходил курсы безопасного обращения с оружием и не тренировался по программе данной организации. По поводу участия в турнирах по практической стрельбе, в тексте говорится, что речь идет о «клубных матчах вне календаря ФПСР, в которых могут выступать все желающие на усмотрения устроителей». В связи с этим федерация сняла с себя моральную ответственность за действия Манюрова.

Лубянка_5 Робот-сапер, который использовали для осмотра автомобиля Манюрова Фото: РЕН ТВ

— Увлечение оружием само по себе ничего не говорит. Например, люди которые просто коллекционируют его, по психологии приравниваются к другим «собирателям» вроде филателистов или нумизматов. Записывать охотников или стрелков-спортсменов в ряды потенциальных убийц тоже не стоит — большинство из них вполне адекватные люди. Самыми опасными занятиями, связанными с увлечением оружием, являются игры вроде пейнтбола или страйкбола. Здесь велика вероятность того, что появится привыкание стрелять в живых людей, пусть и понарошку. Игроки гоняются за острыми ощущениями, и неизвестно, не сотрется ли со временем для них грань между искусственной и настоящей реальностью, — сказал «Известиям» Сергей Ениколопов, завкафедрой криминальной психологии факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета. Самого же стрелка специалист охарактеризовал как интровертированную личность и назвал странным тот факт, что его не интересовало ничего, кроме оружия.

Месть за увольнение

Один из предполагаемых мотивов противоправных действий Манюрова связан с его увольнением из частного охранного предприятия, где тот работал в последнее время. Мать утверждает, что ему часто приходилось менять место работы из-за своего сложного характера. Известно, что несколько лет назад он трудился в ЧОП «Вымпел-резерв». Согласно открытым данным, компания была учреждена в 1996 году (выручка за прошлый год составила 165,832 млн рублей. Среди ее учредителей ряд бывших высокопоставленных сотрудников ФСБ. Кроме того, ряды сотрудников формировались из бывших офицеров и сержантов спецслужб и силовых подразделений. — Ред.). Не исключено, что низкая оценка его профессиональных качеств на работе (увольнение) со стороны бывших силовиков или конфликты на работе могли стать толчком к преступным действием. Сейчас также проводятся экспертизы, которые помогут составить психологический портрет стрелка и ответить на вопрос о его вменяемости.

Лубянка_4 Дом в Подольске, в котором проживал Манюров Фото: РЕН ТВ

Есть и еще одна версия, которую предстоит отрабатывать следствию. Одна из соседок припомнила, что в последнее время Манюрова кто-то подвозил домой. Это было настолько непохожим на него, что женщина даже полюбопытствовала. Он объяснил, что его подбросили новые друзья.

Во всеоружии

Вскоре стало известно о результатах обыска в жилище Манюрова. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, оперативники продемонстрировали сразу несколько охотничьих карабинов, ящики с патронами, гранаты.

Один из главных вопросов, который сейчас заботит простых граждан — как в руках у таких людей, как Манюров, легально может оказаться такой арсенал оружия. Источники «Известий» утверждают, что у стрелка были разрешения как на гладкоствольные карабины, так и на нарезное охотничье оружие.

Лубянка_7 Оружие, найденное в квартире Манюрова Фото: ИЗВЕСТИЯ

Чтобы на законных основаниях получить лицензию на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия, совершеннолетнему гражданину Российской Федерации необходимо пройти специальную медкомиссию, которая установит, что у него нет противопоказаний к владению оружием. Кроме того, он должен предоставить справки о том, что не состоит на учете у психиатра и нарколога, а также сдать тест на наркотики. Только после этого он может записаться на курсы по безопасному обращению с оружием , отметил руководитель Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов.

— Человек сдает экзамен, состоящий из теста по теории и практической стрельбы по мишеням. После этого он получает возможность купить гладкоствольное оружие. А получить карабин, то есть нарезное оружие, он может только пять лет спустя, — подчеркнул Александр Козлов.

При этом владелец оружия не должен нарушать закон или общественный порядок, поскольку тогда его могут лишить лицензии. Это же должно произойти, если гражданин встанет на учет в психоневрологическом диспансере.

— Когда человек сдает весь пакет документов в лицензионно-разрешительное подразделение Росгвардии, его проверяют на наличие судимостей, в том числе погашенных. И эта проверка — одна из самых глубоких. В целом, процедура очень надежная, и я не знаю, что тут можно сделать еще, — добавил Александр Козлов.

Лубянка_8 Оружие, найденное в квартире Манюрова Фото: ИЗВЕСТИЯ

По его словам, за последние три года ответственность медицинских учреждений значительно усилилась, и случаи нелегальной покупки справок для владельцев оружия почти прекратились. Однако нет гарантии, что человек не заболеет психическим расстройством уже в дальнейшем. Кроме того, невозможно точно определить морально-этические качества кандидата — эксперт подчеркнул, что были случаи, когда вполне адекватные люди брались за оружие в состоянии алкогольного опьянения или в гневе.