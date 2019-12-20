Появилось фото найденного у стрелка с Лубянки оружия

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказались кадры из квартиры 39-летнего жителя Московской области Евгения Манюрова, который накануне устроил стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы. На фотографиях запечатлен целый оружейный арсенал преступника, который хранился у него дома.

Как видно на кадрах, дома у Манюрова хранились несколько карабинов и гранаты.

Ранее 20 декабря СМИ сообщили, что в квартире Манюрова провели обыск. Позже некоторые издания и Telegram-каналы опубликовали изображение, которое выдали за его фотографию.

Стрельба на улице Большая Лубянка произошла 19 декабря. По данным Следственного комитета (СК), в результате происшествия пострадали четыре сотрудника ФСБ и одно гражданское лицо. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. Стрелявший был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.