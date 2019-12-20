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Мать стрелка с Лубянки рассказала об общении сына с арабами

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Мать Евгения Манюрова, который, по данным СМИ, открыл стрельбу на Лубянке в центре Москвы, рассказала о том, что в последнее время ее сын «общался с какими-то арабами по телефону». Об этом 20 декабря сообщает сайт kp.ru.

«Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — сказала она.

Сообщается, что во время обысков следователи обнаружили пять единиц оружия, хранившегося, как и положено, в сейфе. Также у него дома нашли много патронов. По словам соседей, Манюров с ними не общался, а в Москве у него была девушка по имени Маша, с которой он долго встречался.

Стрельба произошла у дома номер 12 на улице Большая Лубянка (соседнее с ФСБ здание) в центре Москвы вечером в четверг, 19 декабря.

По данным СК, в результате происшествия пострадали одно гражданское лицо и четыре сотрудника ФСБ. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.

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