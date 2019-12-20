СМИ раскрыли подробности о личности устроившего стрельбу на Лубянке

Стали известны подробности о личности мужчины, который открыл стрельбу на Большой Лубянке вечером 19 декабря. Как пишет РЕН ТВ, он продавал оружие в Сети.

Ранее 20 декабря сообщалось, что предполагаемым преступником, открывшим стрельбу на Лубянке в центре Москвы, был 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

По предварительным данным, злоумышленник долгое время увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях. В 2018 году Манюров пытался продать гладкоствольное ружье Бекас РП16-1 в Подольске. Он размещал сообщения на форумах любителей оружия. Тогда ружье он оценивал в 7,5–8,5 тыс. рублей.

Стрельба произошла у дома номер 12 на улице Большая Лубянка (соседнее с ФСБ здание) в центре Москвы вечером в четверг, 19 декабря.

По данным СК, в результате происшествия пострадали одно гражданское лицо и четыре сотрудника ФСБ. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.