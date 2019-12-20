СМИ установили личность стрелявшего на Лубянке
Телеканал РЕН ТВ сообщил, что предполагаемым преступником, открывшим стрельбу на Лубянке в центре Москвы, был 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.
Официально эта информация не подтверждена.
Также в распоряжении издания оказалась фотография злоумышленника после его ликвидации. В ФСБ уточнили, что атаку совершил один человек.
Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко ранее указала, в результате стрельбы пострадали одно гражданское лицо и четыре сотрудника ФСБ.
Еще один сотрудник спецслужбы погиб. Инцидент произошел вечером в четверг, 19 декабря. По данным ФСБ, стрельбу открыли по адресу: улица Большая Лубянка, 12 (соседнее с ФСБ здание).
Момент ликвидации мужчины попал на видео. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, об инциденте доложено Владимиру Путину.