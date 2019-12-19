При стрельбе на Лубянке пострадал один прохожий

Одно гражданское лицо и четыре сотрудника ФСБ пострадали в результате стрельбы на Лубянке в Москве. Злоумышленник был ликвидирован.

Как сообщила в четверг, 19 декабря, официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, еще один сотрудник спецслужбы погиб. По ее словам, мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Она добавила, что уголовное дело по факту стрельбы передали в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования, передает ТАСС. Инцидент произошел вечером в четверг, 19 декабря. По данным ФСБ, стрельбу открыли по адресу: улица Большая Лубянка, 12 (соседнее с ФСБ здание).

В ФСБ также уточнили, что атаку совершил один человек. Кроме того, в спецслужбе опровергли данные о проникновении злоумышленника в здание. Момент ликвидации мужчины попал на видео. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, об инциденте доложено Владимиру Путину.