Росгвардия обеспечила эвакуацию людей с места стрельбы на Лубянке

Сотрудники Росгвардии приняли все необходимые меры для обеспечения эвакуации людей с места стрельбы на Лубянке. Об этом говорится в официальном заявлении службы, распространенном 19 декабря.

В Росгвардии отметили, что после получения сигнала о происшествии в район Лубянки незамедлительно прибыли наряды вневедомственной охраны. Они приняли все меры по обеспечению общественной безопасности.

Отмечается, что росгвардейцами было организовано оцепление, проведен осмотр территории, а также проведена эвакуация прохожих. Никто из сотрудников службы в происшествии не пострадал.

Нападение было совершено вечером 19 декабря. По официальным данным ЦОС ФСБ, стрельбу открыли по адресу: улица Большая Лубянка, 12 (соседнее с ФСБ здание). Погиб один человек.

В ФСБ также уточнили, что атаку совершил один человек, а не три, как сообщалось ранее. Кроме того, в спецслужбе опровергли данные о проникновении злоумышленника в здание. Стрелок был нейтрализован. Момент ликвидации мужчины попал на видео.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об инциденте уже доложено президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).