Прямой эфир
Сюжет:

Росгвардия обеспечила эвакуацию людей с места стрельбы на Лубянке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Росгвардии приняли все необходимые меры для обеспечения эвакуации людей с места стрельбы на Лубянке. Об этом говорится в официальном заявлении службы, распространенном 19 декабря.

В Росгвардии отметили, что после получения сигнала о происшествии в район Лубянки незамедлительно прибыли наряды вневедомственной охраны. Они приняли все меры по обеспечению общественной безопасности.

Отмечается, что росгвардейцами было организовано оцепление, проведен осмотр территории, а также проведена эвакуация прохожих. Никто из сотрудников службы в происшествии не пострадал.

Нападение было совершено вечером 19 декабря. По официальным данным ЦОС ФСБ, стрельбу открыли по адресу: улица Большая Лубянка, 12 (соседнее с ФСБ здание). Погиб один человек.

В ФСБ также уточнили, что атаку совершил один человек, а не три, как сообщалось ранее. Кроме того, в спецслужбе опровергли данные о проникновении злоумышленника в здание. Стрелок был нейтрализован. Момент ликвидации мужчины попал на видео.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об инциденте уже доложено президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Что известно

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019