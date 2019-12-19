Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Что известно

Вечером в четверг, 19 декабря, у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы была открыта стрельба. По данным Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, стрелок в настоящее время нейтрализован, его личность устанавливается.

Нападение

Первые данные о нападении поступили около 18:20 мск. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь в приемной ФСБ, после чего выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. Позднее появилась информация о том, что атаку совершили трое.

При этом по официальным данным ЦОС ФСБ, стрельбу открыли по адресу: улица Большая Лубянка, 12 (соседнее с ФСБ здание). Кроме того, информация о трех нападавших пока не подтверждается.

После атаки во всех зданиях и объектах ФСБ объявили план «Крепость», а в городе — план «Сирена».

Жертвы и пострадавшие

В официальном сообщении говорится о наличии пострадавших, их число не уточняется. В то же время, по данным источника «Известий», погибли три человека, сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), еще трое пострадали. В списке раненных, который приводит РЕН ТВ: Павел Анисимов, Илья Фисенко и Константин Однолепков.

По данным Минздрава, два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения, передает ТАСС.

Полицейские отгоняли зевак от места ЧП, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов никто из гражданских не пострадал. Как сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на Большой Лубянке перекрыто движение автомобилей. Автобусы, следующие мимо метро «Лубянка», временно изменили маршруты, сообщается в микроблоге «Мосгортранса».

Реакция властей

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об инциденте уже доложено президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).