ФСБ подтвердила гибель одного человека при стрельбе на Лубянке

В результате стрельбы, произошедшей у здания ФСБ в центре Москвы, по уточненным данным, погиб один человек — сотрудник Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецслужбы.

Ранее в Минздраве сообщили, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения, при этом источники «Известий» информировали о трех жертвах и трех пострадавших.

В ФСБ также уточнили информацию относительно нападавших. Атаку совершил один человек, а не три, как сообщалось ранее. Кроме того, в спецслужбе опровергли данные о проникновении злоумышленника в здание. Стрелок был нейтрализован.

Первые данные о нападении поступили около 18:20 мск. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь в приемной ФСБ, после чего выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. Позднее появилась информация о том, что атаку совершили трое.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об инциденте уже доложено президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).