Два сотрудника ФСБ получили тяжелые ранения при стрельбе на Лубянке

Два сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были тяжело ранены в результате стрельбы у здания ведомства на Лубянке в Москве. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в Минздраве РФ.

«Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения», — передает «РИА Новости».

Нападение было совершено вечером 19 декабря. По данным источников «Известий», огонь открыли в приемной ФСБ, после чего нападавший выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. При этом, по официальным данным ЦОС ФСБ, стрельбу открыли по адресу: улица Большая Лубянка, 12 (соседнее с ФСБ здание).

Источники «Известий» сообщали, что нападавших было трое. Отмечалось также, что погибли три сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО), еще три человека пострадали. Официально эта информация пока не подтверждается.

В городе был объявлен план «Сирена», во всех зданиях и объектах ФСБ — план «Крепость». На место были вызваны дежурная группа ЦСН (Центр специального назначения) и СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования).