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В ФСБ сообщили о нейтрализации подозреваемого в стрельбе на Лубянке

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Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
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Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.

«Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается», — сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Ранее сообщалось о том, что нападавших было трое. По данным «Известий», сначала злоумышленники открыли огонь в приемной ФСБ, а после выбежали на Большую Лубянку и забаррикадировались в соседнем здании. На месте работают оперативные службы.

Как сообщил источник «Известий», погибли три человека. По его словам, все они — сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). Ранения получили трое.

Во всех зданиях и объектах ФСБ был объявлен план «Крепость». На место вызвана дежурная группа ЦСН (Центр специального назначения) и СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования).

В официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена сообщили, что на станции «Лубянка» Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил о перекрытии движения в районе Большой Лубянки.

«Выбирайте пути объезда», — написали в Twitter ЦОДД.

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