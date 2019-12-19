Число погибших при стрельбе в приемной ФСБ выросло до трех

Число погибших при стрельбе в приемной Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в центре Москвы выросло до трех, сообщил источник «Известий» 19 декабря. По его словам, все они — сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). Число раненых не уточняется.

По некоторым данным, что в нападении участвовали трое. Они были вооружены либо автоматом, либо карабином Сайга.

Во всех зданиях и объектах ФСБ объявили план «Крепость». На место вызван дежурная группа ЦСН (Центр специального назначения) и СОБР (Специальный отряд быстрого регагирования).

Ранее стало известно, что сначала злоумышленники открыли огонь в приемной ФСБ, а после выбежали на Большую Лубянку и забаррикадировались в соседнем здании. На месте работают оперативные службы.