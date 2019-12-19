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Два человека погибли в результате стрельбы в многоквартирном доме в Тобольске

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Двое мужчин погибли, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после стрельбы, которую устроил один из участников конфликта в многоквартирном доме в Тобольске (Тюменская область). Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Семена Ремезова.

Вызов в скорую помощь областной больницы № 3 Тобольска поступил в 21:30 (19:30 мск), прибытие бригады — в 21:43 (19:43 мск), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

«Состояние одной пострадавшей крайне тяжелое, она госпитализирована в реанимацию с ранением головы. Врачи делают всё возможное», — сказала представитель ведомства.

Следственное управление Следственного комитета (СУСК) РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту стрельбы, уточняет НСН.

По версии следствия, 49-летний мужчина находился в квартире своих знакомых. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из обреза ружья в хозяев. Мужчина погиб от полученных ранений, а женщину с ранениями госпитализировали. Стрелявший мужчина также скончался, сообщается на сайте kp.ru.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, направленные на установление обстоятельств преступления, уточняется в сообщении областного СУСК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

17 декабря председателя фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве.

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