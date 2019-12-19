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На Филиппинах мужчину признали виновным в убийстве 58 человек

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Фото: youtube.com
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Филиппинский суд признал члена влиятельного клана провинции Магинданао Дату Андаля Ампатуана Младшего виновным в убийстве 58 человек во время массовой резни в 2009 году. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает телеканал CNN Philippines.

Дату Андаль Ампатуан, также известный как Унсай, был мэром города Дату Унсай в Магинданао. В составе вооруженной группировки, куда входили члены его семьи, он убил 58 человек. Ему грозит пожизненное заключение или до 40 лет тюрьмы.

По версии следствия, в ноябре 2009 года около 100 вооруженных лиц, которые считаются сторонниками правящего в провинции Магинданао политического клана Ампатуан, перехватили на шоссе конвой из пяти машин соперничающего клана Мангудадату. Боевики застрелили на месте 24 человека, остальных отвезли к заранее приготовленному месту захоронения и убили там.

23 октября полиция обнаружила грузовик с телами в британском графстве Эссекс. Среди погибших были 31 мужчина и восемь женщин. В полиции сообщили, что когда специалисты определят причину смерти, то попытаются установить личности жертв. Первоначально полиция считала, что они были гражданами Китая, однако 26 октября появились сообщения о том, что среди погибших могли быть граждане Вьетнама. В ноябре вьетнамская полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к убийству 39 мигрантов в графстве Эссекс в Великобритании.

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