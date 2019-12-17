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Суд арестовал 11-го подозреваемого в убийстве главы ингушского ЦПЭ

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Алихана Оздоева, обвиняемого по делу об убийстве в столице начальника Центра противодействия экстремизму (Центр «Э») МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову во вторник, 17 декабря.

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«Ходатайство следствия о заключении под стражу Оздоева до 15 февраля удовлетворено», — цитирует агентство Морозову.

Оздоев, задержанный в Москве 15 декабря, является одиннадцатым арестованным по этому делу. Ранее во вторник в суд поступило ходатайство о его аресте по ст. 222 УК РФ («Незаконное ношение оружия») и по ч. 3 ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Ранее в этот же день агентство ТАСС со ссылкой на источник отмечало, что на причастность к убийству Эльджаркиева проверяют 40 человек. 11 декабря источник «Интерфакса» сообщал о не менее 20 подозреваемых в деле об убийстве бывшего главы ингушского центра «Э».

27 ноября источник «Известий» сообщил, что убийство полностью раскрыто благодаря данным с камер наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта «Поток». Это удалось сделать за две недели.

СМИ сообщили в начале ноября, что убийцей является 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. Его заочно обвинили в убийстве двух лиц группой по предварительному сговору и незаконном обороте оружия.

Убийство Эльджаркиева произошло на улице Академика Анохина в Москве 2 ноября. Также был убит и его брат Ахмед, который работал нейрохирургом в одной из московских больниц.

Камеры наблюдения зафиксировали, как вооруженный мужчина в маске напал на своих жертв, когда те выходили из машины. Мужчина выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся вместе с сообщниками.

По одной из версий, убийство могли совершить члены радикальной секты баталхаджинцев из-за кровной мести Эльджаркиеву. Источник ТАСС в правоохранительных органах отмечал, что убийство носит заказной характер.

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