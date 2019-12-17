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СК проверит причастность 40 человек к делу главы ингушского центра «Э»

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Фото: РИА Новости/СК РФ
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В деле об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии проверяется причастность 40 человек, 11 из них задержаны и арестованы. Об этом источник сообщил агентству ТАСС во вторник, 17 декабря.

«Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата», — сообщил собеседник информагентства.

В ночь на понедельник, по данным источника, был задержан 11-й фигурант. С ним уже проходят следственные мероприятия.

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11 декабря источник «Интерфакс» сообщил по меньшей мере о 20 подозреваемых в деле об убийстве Эльджаркиева. Всего в деле фигурировало на тот момент фигурировало 30 человек.

6 декабря Следственный комитет России опубликовал видео с задержанными по делу Эльджаркиева. Гелани Костоев, Ахмед Арапиев и Хасан Полонкоев, который может являться лидером совершившей нападение группировки.

27 ноября источник «Известий» сообщил, что убийство полностью раскрыто благодаря данным с камер наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта «Поток». Сделать это удалось всего за две недели.

6 ноября СМИ сообщили, что убийцей является 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. Его заочно обвинили в убийстве двух лиц группой по предварительному сговору и незаконном обороте оружия. Суд заочно санкционировал его арест.

2 ноября на улице Академика Анохина в Москве были убиты начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, работавший нейрохирургом в одной из столичных больниц. По словам собеседника «Известий», преступление было совершено членами секты баталхаджинцев из села Экажево из-за кровной мести, а сам исполнитель скрывается в Турции.

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