СК сообщил о задержании подозреваемых в убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Шестеро участников группы, которые могут быть причастны к убийству начальника Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, были задержаны в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В Москве и республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять участников», — цитируют ее слова на сайте ведомства.

В СК отметили, что сейчас продолжается розыск других лиц, причастных к нападению.

27 ноября источник «Известий» сообщил, что убийство полностью раскрыто. По его словам, это удалось сделать благодаря камерам наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта «Поток».

Источник подтвердил версию о том, что преступление было совершено членами секты баталхаджинцев из села Экажево из-за кровной мести. Он также отметил, что сейчас задержаны четверо, кроме непосредственного исполнителя преступления, который, по мнению следствия, скрывается в Турции. Все подозреваемые связаны узами родства, они считали Эльджаркиева причастным к организации нераскрытого убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева в 2018 году.

По его словам, 11 ноября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Гелани Костоева на два месяца. Сейчас он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и частью 3 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой).

21 ноября в пригороде Назрани был задержан Ахмед Арапиев. На следующий день его арестовали до 5 января. Ему предъявлено обвинение по таким же статьям.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, который работал нейрохирургом в одной из столичных больниц, были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

Камеры наблюдения зафиксировали, как вооруженный мужчина в маске напал на своих жертв, когда те выходили из машины. Преступник выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся вместе с сообщниками.

6 ноября СМИ сообщили, что убийцей является 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. 18 ноября Басманный суд Москвы заочно санкционировал его арест, ему заочно предъявлены обвинения в убийстве двух лиц группой по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Картоев объявлен в международный розыск.