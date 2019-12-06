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СК опубликовал видео с причастным к убийству главы центра «Э» по Ингушетии

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет России 6 декабря опубликовал видео с Хасаном Полонкоевым, задержанным подозреваемом в причастности к убийству главы центра «Э» МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. По версии следствия, Полонкоев возглавлял преступную группировку.

Ранее в этот же день сообщалось, что СК задержал шестерых участников группы, которые могут иметь отношение к убийству. Отмечалось также, что сейчас продолжается розыск других лиц, причастных к нападению.

27 ноября источник «Известий» сообщил, что убийство полностью раскрыто. По его словам, это удалось сделать благодаря камерам наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта «Поток».

Собеседник «Известий» подтвердил версию о том, что преступление было совершено членами секты баталхаджинцев из села Экажево из-за кровной мести. Он также отметил, что сейчас задержаны четверо, кроме непосредственного исполнителя преступления, который, по мнению следствия, скрывается в Турции. Все подозреваемые связаны узами родства, они считали Эльджаркиева причастным к организации нераскрытого убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева в 2018 году.

По его словам, 11 ноября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Гелани Костоева на два месяца. Сейчас он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой»).

21 ноября в пригороде Назрани был задержан Ахмед Арапиев. На следующий день его арестовали до 5 января. Ему предъявлено обвинение по таким же статьям.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, который работал нейрохирургом в одной из столичных больниц, были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

Камеры наблюдения зафиксировали, как вооруженный мужчина в маске напал на своих жертв, когда те выходили из машины. Преступник выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся вместе с сообщниками.

6 ноября СМИ сообщили, что убийцей является 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. 18 ноября Басманный суд Москвы заочно санкционировал его арест, ему заочно предъявлены обвинения в убийстве двух лиц группой по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Картоев объявлен в международный розыск.

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