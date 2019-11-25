В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом 25 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Так, обыски проводились в доме обвиняемого по делу Курейша Картоева в селе Экажево, а также у его родственников по нескольким адресам.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, который работал нейрохирургом в одной из больниц Москвы, были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

Камеры наблюдения зафиксировали, как вооруженный мужчина в маске напал на своих жертв, когда те выходили из машины. Преступник выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся вместе с сообщниками.

По одной из версий, убийство могло произойти из-за конфликта главы ЦПЭ с закрытой радикальной сектой баталхаджинцев.

6 ноября СМИ сообщили, что убийцей является 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. 18 ноября Басманный суд Москвы заочно санкционировал его арест, ему заочно предъявлены обвинения в убийстве двух лиц группой по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Картоев объявлен в международный розыск.