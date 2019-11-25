Прямой эфир

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

0
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом 25 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Москву за смертью: глава ЦПЭ Ингушетии убит со второй попытки
Следствие отрабатывает мотивы профессиональной деятельности и кровной мести

Так, обыски проводились в доме обвиняемого по делу Курейша Картоева в селе Экажево, а также у его родственников по нескольким адресам.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, который работал нейрохирургом в одной из больниц Москвы, были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

Камеры наблюдения зафиксировали, как вооруженный мужчина в маске напал на своих жертв, когда те выходили из машины. Преступник выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся вместе с сообщниками.

По одной из версий, убийство могло произойти из-за конфликта главы ЦПЭ с закрытой радикальной сектой баталхаджинцев.

6 ноября СМИ сообщили, что убийцей является 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. 18 ноября Басманный суд Москвы заочно санкционировал его арест, ему заочно предъявлены обвинения в убийстве двух лиц группой по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Картоев объявлен в международный розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ингушетии умер пострадавший при взрыве на АЗС подросток
Подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии отпустили после допроса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019