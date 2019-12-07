Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ

Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в причастности к убийству главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Полонкоев предположительно является лидером организованной преступной группировки (ОПГ), совершившей нападение.

Полонкоев пробудет под стражей до 6 февраля 2020 года, передает РЕН ТВ.

Как сообщал ранее корреспондент «Известий», следователь просил провести заседание в закрытом режиме, его ходатайство было удовлетворено.

7 декабря Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву было предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь Эльджаркиева и его брата. Обвинения предъявлены по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и по ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»). По словам адвоката, вину фигуранты категорически отрицают.

В пятницу утром правоохранители задержали 25-летнего сына Хасана Полонкоева Закре, а также Али Картоева, Иссу Накастхоева и Алихана Белхароева.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, который работал нейрохирургом в одной из столичных больниц, были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

27 ноября источник «Известий» сообщил, что убийство полностью раскрыто. По его словам, это удалось сделать благодаря камерам наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта «Поток».

Собеседник «Известий» подтвердил версию о том, что преступление было совершено членами секты баталхаджинцев из села Экажево из-за кровной мести. Он также отметил, что сейчас задержаны четверо, кроме непосредственного исполнителя преступления, который, по мнению следствия, скрывается в Турции. Все подозреваемые связаны узами родства, они считали Эльджаркиева причастным к организации нераскрытого убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева в 2018 году.