Источник сообщил о еще 20 причастных к убийству главы ингушского центра «Э»

По делу об убийстве главы центра «Э» МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата установлены еще по меньшей мере 20 подозреваемых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник 11 декабря.

«В настоящее время в деле фигурируют 30 человек, включая тех, кого уже арестовали. Установлены еще 20 причастных», — сказал собеседник агентства, допустив, что число подозреваемых может увеличиться.

Начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, работавший нейрохирургом в одной из столичных больниц, были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

По словам собеседника «Известий», преступление было совершено членами секты баталхаджинцев из села Экажево из-за кровной мести, а сам исполнитель скрывается в Турции. Все подозреваемые связаны узами родства, они считали Эльджаркиева причастным к организации нераскрытого убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева в 2018 году.

6 ноября СМИ сообщили, что убийцей является 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. Его заочно обвинили в убийстве двух лиц группой по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ), суд заочно санкционировал его арест. Картоев объявлен в международный розыск.

27 ноября источник «Известий» сообщил, что убийство полностью раскрыто благодаря данным с камер наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта «Поток».

На данный момент арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев по тем же статьям, что в Картоев.

7 декабря Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану также были предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Предположительно, Полонкоев возглавлял совершившую нападение группировку. Однако обвиняемые свою вину отрицают.

Вместе с Полонкоевыми были задержаны еще четыре человека.

Новость дополняется