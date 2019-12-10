Суд арестовал подозреваемого в убийстве сестры в «новой Москве»

Щербинский суд Москвы арестовал Леонида Грейсера, подозреваемого в убийстве сестры, совершенном накануне. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Подозреваемый пробудет под арестом до 9 февраля 2020 года, передает агентство городских новостей «Москва».

Во время заседания Грейсер пытался сбежать из суда, но приставы его поймали, рассказала Ехтанигова.

Вечером 9 декабря на улице Самуила Маршака в «новой Москве», в подъезде, нашли тело 21-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями. В убийстве заподозрили ее 18-летнего младшего брата. В его квартире полицейские обнаружили курительные смеси.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, убийство носило ритуальный характер. Молодой человек зарезал сестру, чтобы «избавиться от демонов».