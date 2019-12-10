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Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Свердловской области во вторник, 10 декабря. Видео допроса размещено на YouTube-канале издания Znak.com.

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«Неопровержимые улики, собранные в ходе следствия, а также проведенное старшим экспертом отдела криминалистики областного СК России психофизиологическое исследование при помощи «полиграфа» позволили получить от подозреваемого признание об обстоятельствах убийства девушек», — говорится на сайте регионального СК.

Сам мужчина рассказал, что убил девушек в то время, когда они ели пиццу. После выстрелов, он оттащил их тела от дороги в траву и вернулся домой. О мотивах преступления не сообщил. Никаких слов в свое оправдание тоже сказать не хотел.

Отмечается, что в ходе предварительного расследования было допрошено около 2 тыс. человек, проведено свыше 300 различных экспертиз (в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические, баллистические, информационно-аналитические, видеотехнические, химические). Общий объем материалов уголовного дела на данный момент составляет более 100 томов.

В ближайшее время подозреваемому планируется предъявить обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Кроме того, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Также он будет направлен для проведения в отношении него судебно-психиатрической экспертизы с целью определения вменяемости и наличия психических заболеваний.

Ранее в этот же день в СК РФ сообщили о задержании 34-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге.

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