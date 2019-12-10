Мужчина убил четырех человек под Брянском

Тела четырех человек нашли в одном из домов в селе Вельяминово в Карачевском районе Брянской области. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в убийстве задержали, сообщили во вторник, 10 декабря, в пресс-службе регионального Следственного комитета (СК).

По версии следствия, трагедия произошла днем 8 декабря, сообщается на сайте aif.ru. 24-летний житель Карачева приехал в гости к знакомым в Вельяминово. Там во время застолья он поссорился с 26-летней девушкой. В ходе конфликта за нее вступился ее 50-летний знакомый. Тогда молодой человек схватился за нож и несколько раз ударил девушку, а затем и ее защитника. После этого он напал на двух других мужчин — хозяев дома, попытавшихся его остановить. От полученных травм все четверо погибли на месте, пишет REGNUM.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого в совершении преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

8 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали в Благовещенске мужчину, который направлялся в торговый центр с ножом.