В Благовещенске в торговом центре задержали мужчину с ножом

В Благовещенске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который направлялся в торговый центр с ножом. Об этом 8 декабря сообщили на сайте управления МВД по Амурской области.

«Сегодня днем в один из торговых центров Благовещенска вошел мужчина, у которого перед этим на стоянке ТЦ произошел конфликт с водителем такси из-за оплаты проезда. В ходе конфликта неизвестный угрожал водителю такси ножом, после чего правонарушитель направился в торговый центр. Прибывшими сотрудниками Росгвардии и полиции неизвестный был задержан», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался местный житель 1986 года рождения. Сообщается, что ранее он был судим. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 3 декабря в подмосковных Мытищах мужчина с ножом напал на сотрудника дорожно-постовой службы и ранил его в область уха.