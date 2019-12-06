В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Москве.

«Неизвестный мужчина перелез через забор детского сада и проник на территорию, после чего попытался попасть в здание. При осмотре прилегающей территории сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали подозрительного гражданина», — рассказали агентству в пресс-службе.

По данным ведомства, проникший на территорию детского сада человек вел себя неадекватно и невнятно отвечал на вопросы. На место была вызвана бригада сотрудников полиции и медиков.

Собеседник ТАСС рассказал, что по результатам экспресс-анализа было установлено, что задержанный — 41-летний житель столицы — находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, стало известно, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее 31 октября в детском саду Нарьян-Мара произошло убийство, полиция задержала 36-летнего Дениса Поздеева. По версии следствия, обвиняемый подошел к детскому саду во время тихого часа и позвонил в домофон. Охранник, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв его за родителя одного из детей.

Мужчина поднялся на второй этаж и прошел в спальню группы. Воспитатели попытались его остановить, но Поздеев их оттолкнул, подошел к одной из кроватей и ударил ножом в шею шестилетнего мальчика, который скончался на месте.

Сотрудники детского сада удерживали нападавшего до прибытия правоохранительных органов. В ходе допроса он признал свою вину и раскаялся в содеянном, в отношении него назначена психолого-психиатрическая экспертиза в стационарных условиях.