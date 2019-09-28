В Киеве неизвестные подожгли детский сад

В Оболонском районе Киева двое неизвестных подожгли детский сад. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в пресс-службе киевского отделения национальной полиции.

Сообщается, что пожар возник в помещении на втором этаже. На записи с камер видеонаблюдения были замечены два молодых человека возле центрального входа в детсад. Однако, судя по всему, злоумышленники проникли в учреждение с черного хода.

«Полицейские обнаружили, что двери запасного входа взломаны, а в комнатах, где произошло возгорание, всё перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев», — уточнили в полиции.

В результате пожара никто не пострадал, возгорание быстро удалось ликвидировать.

Правоохранители предварительно квалифицировали проникновение в детский сад как «умышленное уничтожение или повреждение имущества». В соответствии с данной статьей злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

12 сентября сообщалось о пожаре в детском саду в американском штате Пенсильвания. В результате ЧП погибли пятеро детей в возрасте от 8 месяцев до 7 лет.