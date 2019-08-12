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Дети погибли при пожаре в детском саду в США

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Фото: ТАСС/Андрей Огородник
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В американском городе Эри (штат Пенсильвания) пять детей погибли при пожаре в детском саду, сообщил 11 августа телеканал CBC News.

Всем погибшим было от 8 месяцев до 7 лет.

Инцидент произошел ночью в частном центре Harris Family Day Care. Из огня смогли спастись двое подростков 12 и 17 лет, а также хозяйка детсада Элейн Хэррис. Женщина пострадала и была госпитализирована. Также травмы и ожоги получил сосед.

Сколько всего детей находилось в здании, не уточняется. Полиция начала расследование.

4 августа сообщалось, что в Болгарии загорелся автобус с детьми.

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