Дети погибли при пожаре в детском саду в США

В американском городе Эри (штат Пенсильвания) пять детей погибли при пожаре в детском саду, сообщил 11 августа телеканал CBC News.

Всем погибшим было от 8 месяцев до 7 лет.

Инцидент произошел ночью в частном центре Harris Family Day Care. Из огня смогли спастись двое подростков 12 и 17 лет, а также хозяйка детсада Элейн Хэррис. Женщина пострадала и была госпитализирована. Также травмы и ожоги получил сосед.

Сколько всего детей находилось в здании, не уточняется. Полиция начала расследование.

4 августа сообщалось, что в Болгарии загорелся автобус с детьми.