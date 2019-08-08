Прямой эфир

Источник сообщил о десяти пострадавших на пожаре под Архангельском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При пожаре в воинской части в Архангельской области пострадали десять человек. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона.

Пожар произошел на судне Северного флота во время проведения работ гражданскими специалистами, сообщил источник.

Радиационная обстановка в ближайшем к месту пожара городе Северодвинске в норме, рассказал собеседник журналистов в силовых структурах. В какой именно из расположенных поблизости частей произошло ЧП, не уточняется.

Ранее появились сведения о гибели при пожаре одного человека. Официально эта информация не подтверждена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Источник сообщил о пожаре на военном объекте под Архангельском
На военном складе под Ачинском начался ремонт после пожара

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017