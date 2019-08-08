Источник сообщил о десяти пострадавших на пожаре под Архангельском

При пожаре в воинской части в Архангельской области пострадали десять человек. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона.

Пожар произошел на судне Северного флота во время проведения работ гражданскими специалистами, сообщил источник.

Радиационная обстановка в ближайшем к месту пожара городе Северодвинске в норме, рассказал собеседник журналистов в силовых структурах. В какой именно из расположенных поблизости частей произошло ЧП, не уточняется.

Ранее появились сведения о гибели при пожаре одного человека. Официально эта информация не подтверждена.