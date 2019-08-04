В Болгарии загорелся автобус с детьми из Молдавии

В Болгарии по пути из Бургаса в Варну во время движения загорелся автобус, в котором находились дети из Молдавии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя полиции Варны.

Инцидент произошел 3 августа около 15:40 по местному времени (совпадает с мск). Отмечается, что в происшествии никто не пострадал. Причины пожара неизвестны.

2 августа на северо-западе Турции загорелся автобус с пассажирами. Погибли пятеро, в том числе ребенок, еще 15 человек госпитализированы. По предварительными данным, в салоне загорелась кофемашина.