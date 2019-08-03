В Турции пять человек погибли в результате пожара в автобусе

На северо-западе Турции загорелся автобус с пассажирами. Погибли пятеро, в том числе ребенок, еще 15 человек госпитализированы. По предварительными данным, в салоне загорелась кофемашина.

Водитель остановил автобус и попросил пассажиров эвакуироваться, из-за паники началась давка. Всего в салоне было 37 человек. Погибшие отравились токсичными испарениями. На место прибыли машины скорой помощи, полиция и пожарные.