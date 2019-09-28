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В Греции загорелся паром с сотнями пассажиров

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Фото: twitter.com
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На борту парома Olympic Champion в Греции произошел пожар, более пятисот пассажиров и членов экипажа эвакуировали. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает афинское агентство AMHA.

Пожар начался в гараже вскоре после выхода парома из порта Игуменицы. Сработали автоматические системы пожаротушения, и судно вернулось в порт. Члены экипажа, команда которых состояла из 75 человек, эвакуировали 538 пассажиров. Два человека с респираторными заболеваниями были госпитализированы.

Уточняется, что судно направлялось в Венецию.

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