В Греции загорелся паром с сотнями пассажиров

На борту парома Olympic Champion в Греции произошел пожар, более пятисот пассажиров и членов экипажа эвакуировали. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает афинское агентство AMHA.

Ολοκληρώθηκε η αποβίβαση των επιβατών του Champion Olympic στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας https://t.co/XptdZOdq7J https://t.co/YqTY10Hngy — ΑΠΕ-ΜΠΕ (@amna_news) September 28, 2019

Пожар начался в гараже вскоре после выхода парома из порта Игуменицы. Сработали автоматические системы пожаротушения, и судно вернулось в порт. Члены экипажа, команда которых состояла из 75 человек, эвакуировали 538 пассажиров. Два человека с респираторными заболеваниями были госпитализированы.

Уточняется, что судно направлялось в Венецию.