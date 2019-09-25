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Судно с россиянами село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

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Фото: MarineTraffic/PixelOpa
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Шедшее под флагом Гибралтара грузовое судно Baltic Carrier село на мель у берегов шведского Хельсингборга из-за уснувшего за штурвалом капитана, сообщает SVT в среду, 25 сентября.

По информации телеканала, все семеро членов экипажа судна — россияне. По данным сервиса Marine Traffic, плавсредство следовало из города Светлого Калининградской области в шведский Линчепинг.

«Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности. Ведется расследование», — сказала представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг.

Она добавила, что капитана могут задержать.

Повреждений судна не зафиксировано. Состояние здоровья моряков оценивается как положительное.

Ранее в сентябре сообщалось, что российский капитан, врезавшийся в мост в Южной Корее, получил условный срок. В конце февраля сухогруз под его управлением столкнулся с яхтой и протаранил автомобильный мост.

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