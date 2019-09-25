Экипаж с горящей на Курилах плавбазы эвакуируют самолетом

Спасатели намерены эвакуировать самолетом членов экипажа, которые остались для борьбы за живучесть судна на загоревшейся плавбазе «Петр Житников» у Южных Курил.

«Ведется борьба за живучесть судна. Открытого пламени нет, ждут, когда тара перестанет тлеть», — сообщили агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в компании «Дальморепродукт», которой принадлежит «Петр Житников».

Ранее сообщалось, что на судне остается аварийная группа из 56 членов экипажа, которые тушат пожар. После возгорания были эвакуированы 363 человека.

Как сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, тушение проходит в условиях сильного шторма. Уточняется, что высота волн превышает 3–4 м, скорость ветра достигает 20 м/с.

Плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана. Персонал эвакуировали на два находящихся рядом судна. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.