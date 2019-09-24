Прямой эфир

Прокуратура начала проверку после пожара на плавбазе в Тихом океане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку после возгорания на плавучей базе «Петр Житников» в Тихом океане близ острова Итуруп в Сахалинской области.

Проверка пройдет совместно со специалистами Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора Приморским и Сахалинским транспортными прокурорами. Проверяется исполнение законодательства о безопасности мореплавания и спасательной операции, пишет «Интерфакс — Дальний Восток».

Ранее во вторник сообщалось, что плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана. Персонал эвакуировали на два находящихся рядом судна. Отмечается, что всего было эвакуированы 220 человек, все они матросы-обработчики.

Позднее в компании-судовладельце «Дальморепродукт» сообщили, что пожар на плавучей базе «Петр Житников» потушен, угрозы для оставшихся на борту членов экипажа нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Саратовской области четыре человека погибли при пожаре
В Московской области при пожаре в квартире погибли три человека

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019