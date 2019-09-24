Прокуратура начала проверку после пожара на плавбазе в Тихом океане

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку после возгорания на плавучей базе «Петр Житников» в Тихом океане близ острова Итуруп в Сахалинской области.

Проверка пройдет совместно со специалистами Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора Приморским и Сахалинским транспортными прокурорами. Проверяется исполнение законодательства о безопасности мореплавания и спасательной операции, пишет «Интерфакс — Дальний Восток».

Ранее во вторник сообщалось, что плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана. Персонал эвакуировали на два находящихся рядом судна. Отмечается, что всего было эвакуированы 220 человек, все они матросы-обработчики.

Позднее в компании-судовладельце «Дальморепродукт» сообщили, что пожар на плавучей базе «Петр Житников» потушен, угрозы для оставшихся на борту членов экипажа нет.