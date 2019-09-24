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С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 200 человек

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Фото: rybak.olegdelev.com
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Плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана, были эвакуированы 200 человек. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Сахалинской области.

По данным ведомства, в консервном цехе плавучей базы, находившейся в 40 км от берега, загорелись тарные материалы.

Персонал эвакуировали на два находящихся рядом судна. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, пожар удалось потушить.

13 августа на Волге загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь». Людей на борту судна не было, в результате пожара никто не пострадал.

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