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МЧС увеличило зарплату пожарных в два раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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МЧС России в два раза увеличило заработную плату работников федеральной противопожарной службы, теперь она составит 24 тыс. рублей. Об этом 6 сентября ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Увеличение зарплаты стало результатом соответствующего поручения президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам «прямой линии» 20 июня.

«МЧС России в целях исполнения данного поручения доведены до территориальных органов МЧС России и cпециального управления ФПС № 3 дополнительные лимиты бюджетных обязательств на увеличение в 2019 году уровня оплаты труда работников ФПС до 24 тыс. рублей в месяц, начиная с 1 июля 2019 года», — рассказали в ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе, поручение касается гражданских работников пожарных частей, которые служат не в погонах — «работников ФПС ГПС, непосредственно принимающих участие в тушении пожаров и замещающих должности, входящие в состав дежурных караулов, дежурных смен, а также начальников частей (заместителей начальников частей), допущенных к руководству тушению пожаров».

Во время «прямой линии» 20 июня калининградский пожарный пожаловался Путину, что зарплата начальника пожарной части составляет 16 тыс. рублей, а зарплата его коллег, которые несут службу не в погонах, равняется 12–13 тыс. рублей. Глава государства сообщил, что для повышения зарплат сотрудникам в 2019 и 2020 году МЧС выделит в более 12 млрд рублей. Президент поручил до 1 августа довести уровень оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года — до 32 тыс. рублей.

29 августа Путин предложил увеличить заработную плату сотрудникам федеральных органов по всей стране, отметив, что уровень зарплат в этих ведомствах ниже, чем в региональных органах.

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