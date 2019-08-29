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Путин предложил увеличить зарплату сотрудникам федеральных органов

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Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин предложил увеличить заработную плату сотрудникам федеральных органов по всей стране. Об этом он рассказал в ходе беседы с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, стенограмма которой опубликована на официальном сайте президента.

«Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы», — сказал Путин, отметив, что уровень зарплат в этих ведомствах ниже, чем в региональных органах.

Врио губернатора Забайкальского края с ним согласился.

27 августа заместитель главы Минфина рассказал о новой системе пенсионных накоплений, она будет называться ИПК — «индивидуальный пенсионный капитал».

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