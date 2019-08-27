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Замглавы Минфина рассказал о новой системе пенсионных накоплений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минфин и Центробанк России готовят законопроект, регламентирующий работу новой системы пенсионных накоплений. Она будет называться «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК), сообщил во вторник, 27 августа, замминистра финансов Алексей Моисеев.

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«Я думаю, через неделю объявим все детали», — цитирует замглавы ведомства «Российская газета».

Издание напоминает, что концепцию ИПК разработали в 2016 год. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник. Они составят 6% от зарплаты, однако ставка может меняться либо можно вообще отказаться от уплаты взносов.

Как ранее сообщали в Минфине, запустить систему планируется с 2020 года.

12 июня стало известно, что запуск системы ИПК получил одобрение президента, но с условием, что механизм подключения граждан к ней будет добровольным. При этом Центробанк и Минфин настаивали на автоподписке. Механизм подключения граждан к этой системе вызвал бурные дискуссии.

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