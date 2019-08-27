Замглавы Минфина рассказал о новой системе пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк России готовят законопроект, регламентирующий работу новой системы пенсионных накоплений. Она будет называться «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК), сообщил во вторник, 27 августа, замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Я думаю, через неделю объявим все детали», — цитирует замглавы ведомства «Российская газета».

Издание напоминает, что концепцию ИПК разработали в 2016 год. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник. Они составят 6% от зарплаты, однако ставка может меняться либо можно вообще отказаться от уплаты взносов.

Как ранее сообщали в Минфине, запустить систему планируется с 2020 года.

12 июня стало известно, что запуск системы ИПК получил одобрение президента, но с условием, что механизм подключения граждан к ней будет добровольным. При этом Центробанк и Минфин настаивали на автоподписке. Механизм подключения граждан к этой системе вызвал бурные дискуссии.